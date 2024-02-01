Третьяковская галерея осенью 2024 года планирует открыть выставку в Пекине

Выставка пройдет в рамках года российско-китайской культуры

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Выставочный проект "Здравствуй, Россия" откроется в Столичном музее Пекина осенью 2024 года и покажет коллекцию Третьяковской галереи. Об этом сообщила директор Третьяковки Елена Проничева на пресс-конференции в ТАСС.

"Третьяковская галерея предполагает на сегодняшний день уже финальные договоренности со Столичным музеем Пекина. Выставочный проект "Здравствуй, Россия!" расскажет посетителям Столичного музея, какую богатейшую коллекцию имеет Третьяковская галерея", - сказала она.

Выставка пройдет в рамках года российско-китайской культуры. Она познакомит жителей Китая с русской живописью, в ее состав войдут около 70 произведений из собрания Третьяковской галереи.

"У нас также намечена на весну текущего года в Инженерном корпусе выставка достаточно известного китайского современного художника Хань Юйчэня", - добавила Проничева.

Хань Юйчэнь - один из крупнейших современных мастеров китайской живописи, фотограф, каллиграф, исследователь Китайской национальной академии искусств, почетный профессор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, лауреат многочисленных международных премий.