Российская адаптация сериала "Постучись в мою дверь" выйдет 12 февраля

Он будет называться "Постучись в мою дверь в Москве"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Цифровая премьера российской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь" состоится 12 февраля. Он будет называться "Постучись в мою дверь в Москве", сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko.

"Адаптация самого успешного в стране зарубежного сериала последних лет - турецкого проекта "Постучись в мою дверь" получила дату онлайн-премьеры. Уже с 12 февраля в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier зрители смогут оценить российскую версию романтической истории, которая получила название "Постучись в мою дверь в Москве", - говорится в сообщении.

Производством российского сериала занималась компания "Медиаслово" в партнерстве с АО "Газпром-Медиа Холдинг" и онлайн-кинотеатром Okko. После показа сериала на Okko и Premier проект увидят зрители телеканала ТНТ. Режиссером выступил Всеволод Аравин. Роли Серкана Болата и Эды Йылдыз в российской версии исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. В сериале "Постучись в мою дверь в Москве" героев зовут Сергей и Саша.

"Постучись в мою дверь в Москве" расскажет историю отличницы Саши Гордеевой, которая мечтала о карьере ландшафтного дизайнера, но была отчислена с последнего курса университета из-за того, что ее именная стипендия была аннулирована без объяснения причины. Девушка решает отомстить владельцу компании, которая отняла у нее стипендию, молодому архитектору Сергею Градскому. Их знакомство оборачивается неожиданностью - Саша получит не только возможность доучиться, но и место в компании Сергея, если два месяца будет притворяться его девушкой, чтобы он смог вернуть свою бывшую возлюбленную.

"Постучись в мою дверь" - турецкая романтическая комедия о девушке, работающей флористом, и бизнесмене, которые вынуждены изображать пару. Два сезона проекта вышли в 2020 и 2021 году, сериал транслируют в 85 странах мира. Он пользовался большим успехом как в Турции, так и за рубежом.