В Большом театре прошел вечер балета в память о Екатерине Максимовой

На нем присутствовали друзья, коллеги, ученики и почитатели таланта балерины

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вечер балета, приуроченный к 85-летию со дня рождения народной артистки СССР балерины Екатерины Максимовой (1939-2009), прошел с аншлагом на Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, передает корреспондент ТАСС. В зале собрались друзья, коллеги, партнеры по сцене, ученики и почитатели таланта балерины.

Начался вечер со вступительного слова режиссера представления, мужа и партнера балерины народного артиста СССР Владимира Васильева. "Катя отдала всю свою жизнь этому театру, она до последнего дня своей жизни работала здесь со своими ученицами. <...> Я абсолютно верю в то, что сегодняшнее поколение замечательных артистов, которых мы с удовольствием и нетерпением сейчас ожидаем, - в каждом из них присутствует частица души Кати", - сказал он.

На экране показались документальные кадры, запечатлевшие Максимову в жизни и творчестве. На сцене, сменяя друг друга, исполнялись фрагменты из балетов, в которых блистала артистка. "Зал театра наполнен людьми, которые видели ее, потому что они не могли не прийти. Здесь много учеников Кати, которые уже работают в качестве педагогов. Мы видим эту эстафету поколений от нее, это линия Екатерины Максимовой, она продолжается в искусстве танца, продолжается здесь, на сцене Большого театра", - сказал журналистам партнер балерины по сцене, народный артист СССР Борис Акимов. В пресс-службе театра уточнили ТАСС, что билеты на вечер памяти Максимовой были раскуплены.

По словам народного артиста России Сергея Филина, ученицы Максимовой "не могли танцевать формально, делать исключительно физические комбинации". "Они должны были дышать тем танцем, который она передавала. Будь то Жизель, Джульетта, Лебедь в "Лебедином озере". Все эти роли и образы сочетали в себе гармонию Екатерины Максимовой. Я сегодня не мог не прийти, потому что я застал работу с Максимовой и для меня очень важно сегодня еще раз вспомнить, как это было, какой была она, какими были ее незабываемые образы", - отметил он в беседе с журналистами.

Ученица балерины заслуженная артистка России Анна Никулина в беседе с журналистами назвала Максимову "человеком потрясающей скромности и внутренней культуры". "Екатерина Сергеевна была моим первым педагогом в театре. Я сразу почувствовала себя с ней свободной, во что даже не могла сначала поверить. Не знаю, как она могла дать это ощущение уверенности в своих силах. Она нас всему научила. Самое важное для меня - в первую очередь это мысль на сцене, чувство, несмотря на то, о чем балет и какая у тебя роль. Движение должно идти от твоего внутреннего ощущения, потому что зритель приходит в театр за эмоциями. И как бы мы технически ни пытались расти, все равно в первую очередь это эмоции, это роль, это твоя героиня на сцене", - сказала балерина. Она добавила, что в своем сегодняшнем номере ей хотелось рассказать историю об их совместной работе. "Мне очень жаль, что я не могла подготовить этот номер с Екатериной Сергеевной, а только в память о ней. Сегодня мне хотелось внести туда свои переживания и любовь к ней", - отметила балерина.

Программа вечера

В первом отделении концерта зрителям представили произведение "Вальс-фантазия" Михаила Глинки, па-де-де из балета Бориса Асафьева "Пламя Парижа", сцены из балета Адольфа Адана "Жизель" и "Фрагменты одной биографии" на музыку аргентинских композиторов. Завершилось первое отделение "Балладой" Фредерика Шопена.

В программе второго отделения - па-де-де из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского, фрагменты из балетов "Паганини" и "Элегия" Сергея Рахманинова, па-де-де из балета "Дон Кихот" Людвига Минкуса. В финале вечера были показаны сцены из балета "Анюта" на музыку Валерия Гаврилина в постановке Владимира Васильева.

В концерте участвовали артисты балета Большого театра, Мариинского театра, Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля и учащиеся Московской государственной академии хореографии. За дирижерский пульт оркестра Большого театра встал Алексей Богорад.

Из биографии балерины

Екатерина Максимова родилась 1 февраля 1939 года в Москве. В 1949 году поступила в Московское хореографическое училище, которое окончила в 1958 году и сразу была принята солисткой балета Большого театра.

Ее репертуар был обширен и разнообразен, а ее партнерами были многие выдающиеся артисты, но ее "принцем" всегда был Владимир Васильев. Их дуэт, признанный профессионалами "лучшим дуэтом мира", "легендой ХХ века", начал складываться еще в хореографическом училище.

Они танцевали в "Каменном цветке", "Щелкунчике", "Спартаке", "Жизели", "Дон Кихоте", "Анюте". Сотрудничали с крупнейшими хореографами: Касьяном Голейзовским, Леонидом Лавровским, Юрием Григоровичем, Морисом Бежаром. В октябре 2008 года в Большом театре отметили 50-летие творческой деятельности звездного дуэта. В честь этой знаменательной даты в ГАБТ организовали балетный фестиваль, составив его из спектаклей, в которых блистала великолепная пара.

После завершения артистической карьеры Максимова не потерялась в искусстве. До последнего дня она занималась в классе с ученицами - она была педагогом-репетитором в Большом театре и в "Кремлевском балете".

Екатерине Максимовой было присуждено звание народной артистки СССР, она неоднократно была удостоена государственных премий СССР и России, отмечена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, "За заслуги перед Отечеством".

Максимова умерла 28 апреля 2009 года в возрасте 70 лет. Похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы.