В Омской крепости проведут серию исторических фестивалей о воинской славе Сибири

Их начнут проводить с 11 февраля

ОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Серия исторических фестивалей о разных временных периодах воинской славы Сибири с конца XVII по начало XX веков, приуроченная к Году семьи, пройдет с февраля по май в Омской крепости. Об этом рассказал ТАСС директор музейно-исторического парка Василий Минин.

"Каждый фестиваль будет посвящен одному из восьми исторических периодов, на девятом [фестивале] мы представим большую театральную историческую батальную постановку. Ею 10 мая завершим этот цикл. Это мероприятие приурочено к Году семьи, наша задача - это познавательный семейный отдых. Мы занимаемся воспитанием общегосударственной региональной идентичности, чтобы люди знали и ценил историю культуры своей страны и того места, где они живут - в данном случае Омской области", - рассказал Минин.

Он подчеркнул, что клуб военной реконструкции "Служивые люди Сибири" (который также возглавляет Минин) благодаря Фонду президентских грантов создал в предыдущие годы уникальную коллекцию военных исторических костюмов, аналогов которой нет в России. "Обычно реконструкторы воссоздают форму одного подразделения, зачастую не привязанного к конкретному месту или региону. Мы же показываем восемь исторических эпох нашей страны, привязанных к конкретному месту - Омской крепости", - пояснил директор парка.

Как уточнили в пресс-службе Омской крепости, серия мероприятий начнется 11 февраля фестивалем "Московское царство - Тарский дозор", где расскажут о военно-пограничной специализации Тары - старейшего города региона - в XVII веке. Затем будут представлены русская армия эпохи Петра I, Омский гарнизон времен Екатерины II, традиционные военные игры, армия эпохи Павла I, подвиг омичей в сражениях Отечественной войны 1812 года, роль омичей в Первой мировой войне, воины-победители Прииртышья и военно-историческая реконструкция сражения русских воинов с джунгарами.

По словам Минина, все фестивали будут отличаться друг от друга. "В каждую эпохи были определенные типы ведения войны, тактическая, строевая подготовка - все это будет у нас показано. Если на одном будут пушкарские стрелецкие учения, то на другом, например, фузилеры [солдаты с кремневыми ружьями]. Во времена Первой мировой войны будем включать элементы шашки", - пояснил он. Посетители также смогут принять участие в мастер-классах по военному делу и продегустировать блюда традиционной русской кухни.

Город Тара, основанный в 1594 году, - первое русское поселение на территории современной Омской области и второй по величине город региона с населением более 27 тыс. человек. В 1716 году южнее Тары подполковником Иваном Бухольцем, который был отправлен в Сибирь императором Петром I на поиски золотого песка, была основана Омская крепость, положившая начало Омску.