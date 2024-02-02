В Кремлевском дворце 17 февраля выступит танцевальный коллектив из Аргентины

Артисты представят публике танец маламбо

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Народный танцевальный коллектив из Аргентины Los Potros Malambo открывает тур по России концертом в Государственном Кремлевском дворце в Москве, который состоится 17 февраля.

"17 февраля в Кремле состоится единственный концерт Los Potros Malambo. 12 артистов под руководством хореографов Хавьера и Исаака Гарделья под живой аккомпанемент народных инструментов танцуют маламбо (уникальный вид фламенко, исполняемый исключительно мужчинами - прим. ТАСС)", - сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов, уточнив, что этим концертом откроется тур по России с новым шоу Go Malambo, "где в часть номеров вплетены элементы контемпорари данс".

Отмечается, что танцоры маламбо отбивают ритм ногами в сопровождении барабана, гитары и губной гармошки, также они задействуют в танце "копья и бола - аргентинские пращи". "В традиционной культуре Аргентины маламбо считается танцем мужественности и независимости, минимальный срок обучения танцора составляет 5 лет, а известные маламберо пользуются уважением не меньшим, чем знаменитые тореадоры в Испании", - добавили организаторы.

Как отмечает пресс-служба, площадка Кремлевского дворца уникальна своим "паркетом из редких пород дерева, который считается самым мягким в мире". "На протяжении многих лет именно здесь проводились кубки мира и Европы по латиноамериканским танцам, а с 2020 года проходит масштабный международный турнир "Кубок Кремля", - добавили в пресс-службе.