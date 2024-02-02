Автограф художника Николая Рериха ушел с молотка за 190 тыс. рублей

На аукционе также представили винтажный фотоснимок Александра Бенуа с автографом художника

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Автограф Николая Рериха на литографии с картины его младшего сына Святослава Рериха "Портрет Н. К. Рериха со священным ларцом" ушел на торгах "Литфонда" за 190 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома.

"Неизменное внимание обращают на себя документы с автографами известных русских художников. Например, автограф Николая Рериха на литографии с картины его младшего сына Святослава Рериха "Портрет Н. К. Рериха со священным ларцом" покинул торги за 190 000 рублей. Внизу полотна расположена надпись чернилами: "An come Serge Fleury - amitir cordiale. Paris. 9.X.1930" ("Графу Сержу Флери - сердечному другу. Париж. 9.X.1930")", - рассказали в пресс-службе.

На этом уже аукционе машинописное письмо-сертификат Рериха с его подписью, в котором художник подтверждает оригинальность отправленной для выставки своей картины "Гималаи", выкуплено за 70 тыс. рублей.

На аукционе также представили винтажный фотоснимок Александра Бенуа с автографом художника. Он выполнен французским фотографом украинского происхождения Борисом Липницким в Париже в 1935 году. "Это я улыбаюсь... Александр Бенуа 12 марта 1935 года", - написал художник на фотографии. Снимок продан по стартовой ставке 80 тыс. рублей.

В торгах также участвовали "Портрет Авроры Карловны Демидовой с сыном" французской художницы Лаурой де Леомениль, старообрядческие Невьянские иконы XIX века и другие шедевры русского искусства. Всего на торги было заявлено свыше двухсот лотов, а начальная ставка в первой сессии аукциона стартовала всего с 1 рубля.