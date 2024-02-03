Театр имени Комиссаржевской покажет спектакль по ранней прозе Набокова

Новую работу посвятят памяти художественного руководителя труппы Виктора Новикова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Академический драматический театр имени Веры Комиссаржевской покажет новый спектакль "Настанет день..." по мотивам ранних произведений Владимира Набокова. Это будет первая премьера после ухода из жизни художественного руководителя труппы Виктора Новикова, сообщили в пресс-службе.

"Творческий коллектив решил посвятить новую работу памяти Виктора Абрамовича, который очень мечтал о появлении этого спектакля в репертуаре театра", - сказали в пресс-службе.

Автор инсценировки Юрий Лоттин выстроил действие как "Сцены из эмигрантской жизни" в движении послевоенного и довоенного времени. В пьесу-фантазию вплетены истории героев повестей и рассказов 20-30-х годов прошлого века "Машенька", "Соглядатай", "Звонок", "Встреча", "Слово", "Нежить", "Хват", пьесы "Человек из СССР", а также стихов автора. На сцене предстанут жизни и судьбы людей, покинувших Россию после октябрьского переворота, оказавшихся вместе под крышей пансиона "Приют грез". Каждый живет в надежде на спасение.

22 апреля исполняется 125 лет со дня рождения Набокова (1899-1977), чьи юные годы прошли в Петербурге. В доме на Большой Морской, 47, где жила семья будущего писателя, в апреле 1998 года был открыт "Музей Владимира Набокова", который является структурным подразделением филологического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета.