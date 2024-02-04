Красноярский театр покажет шесть мини-балетов по произведениям Астафьева

Спектакль представят 1 и 2 мая

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Красноярский театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского в день столетия писателя Виктора Астафьева покажет шесть мини-балетов по его произведениям, объединенных под общим названием "Последний поклон". Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь театра Мария Устюгова.

"1 и 2 мая, в день столетия писателя Виктора Астафьева, наш театр покажет балетный спектакль "Последний поклон". Уникальность этой постановки в том, что она объединяет шесть мини-балетов, поставленных по разным произведениям Астафьева. Это и "Военная пастораль", и "Окопная правда", и сама повесть "Последний поклон". Получился сплав музыки, пластики, живописи, литературы, современных средств сценографии", - сообщила Устюгова.

Постановка подготовлена творческой мастерской Владимира Васильева. Ставили мини-балеты шесть молодых хореографов, а главные партии исполнят солисты театра.

Также к юбилею писателя Красноярский театр оперы и балета готовит постановку оперы по произведениям Астафьева. Премьера запланирована на 2025 год. Сейчас выбираются произведения, которые лягут в основу либретто будущей оперы.

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения писателя Астафьева, которое пройдет в мае 2024 года. К этому времени рядом с родной деревней писателя Овсянкой в Красноярском крае будет построен Национальный центр Астафьева. Его разместят в мемориальном комплексе, который ежегодно посещают около 20 тыс. человек. В центре оборудуют залы постоянных и временных экспозиций, мультимедийные пространства.

Виктор Петрович Астафьев (1924-2001) в 1942 году ушел добровольцем на фронт, был трижды ранен. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией". После войны часто менял работу: был и слесарем, и подсобным рабочим, и учителем, с 1951 года работал в редакции газеты "Чусовской рабочий", где и опубликовал свой первый рассказ "Гражданский человек". Среди его работ - романы "До будущей весны", "Тают снега", "Прокляты и убиты". Некоторые повести Астафьева были экранизированы: "Сюда не залетали чайки", "Таежная повесть", "Где-то гремит война".