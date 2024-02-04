Ростовский музыкальный театр готовит премьеру оперы "Так поступают все" и мюзикла "Есенин"

Всего до конца 25-го сезона театр представит четыре премьерные постановки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля. /ТАСС/. Ростовский музыкальный театр представит до конца 25-го театрального сезона четыре премьерные постановки, первая из них - опера-буффа Вольфганга Амадея Моцарта "Так поступают все". Об этом ТАСС сообщил главный режиссер театра Павел Сорокин.

"Мы плотно приступили к репетициям премьеры на камерной сцене театра - оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Так поступают все" режиссера-постановщика Марии Фомичевой, которая стала лауреатом первой премии конкурса молодых оперных режиссеров "Нано-опера". Два года назад меня пригласил генеральный директор - художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман быть членом жюри, и в качестве специального приза от театра мы вручили Марии сертификат на постановку оперы. Моцарта очень давно не было на нашей сцене. Это очень полезная музыка, если так можно сказать, для певцов, потому что на Моцарте тренируется, выстраивается правильное дыхание, правильное звукоизвлечение. Музыку Моцарта называют лекарством для вокалиста", - сказал Сорокин.

По его словам, премьера оперы состоится 1 и 2 марта. Затем артисты приступят к репетициям мировой премьеры - мюзикла "Есенин". Музыку к этой постановке специально для театра написал композитор Евгений Загот. "Мне кажется, это будет очень мощный проект, интересный, самобытный, ну и самое главное - новый. В жанре мюзикла это будет спектакль-флагман в нашем театре. Премьеру мы планируем представить в конце апреля", - отметил Сорокин.

Он также рассказал, что третьей премьерой станет одноактный балет в постановке главного балетмейстера театра Ивана Кузнецова. Постановка будет представлена в мае на пятом юбилейном балетном фестивале имени Ольги Спесивцевой. Фестиваль предполагает участие солистов и танцовщиков мирового уровня, подчеркнул собеседник агентства. Сорокин отметил, что завершить юбилейный сезон планируется премьерой оперы "Аида". Работать над постановкой будет главный дирижер театра Михаил Грановский, режиссер-постановщик Павел Сорокин, а в качестве художника-постановщика и "Есенина", и "Аиды" выступил Сергей Новиков, который известен спектаклями "Цыганский барон" и "Царская невеста". "Он интересно интерпретирует художественное выражение всех задумок авторов, в результате получается образная, говорящая декорация и место действия, в котором интересно и играть артистам, и наблюдать за тем, как артисты существуют на сцене", - уточнил Сорокин.

Еще одной премьерой станет концерт "На бис", которым артисты традиционно закрывают сезон на большой сцене. Он будет состоять из трех отделений. В этом году первое отделение будет посвящено опере, второе - балету, третье - мюзиклу и оперетте. А завершат юбилейный сезон артисты театра в конце июля на исторической сцене Большого театра в Москве спектаклями "Турандот", балетом "Золушка" и опереттой "Сильва", добавил Сорокин.