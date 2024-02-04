Умер заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов

Ему было 50 лет

ТАСС, 4 февраля. Заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщается на странице Государственного русского драматического театра Удмуртии во "ВКонтакте".

"С прискорбием сообщаем, что 3 февраля ушел из жизни заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов. Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей. Всего несколько дней назад артисты скидывались на подарок к его 50-летию и писали смешные пожелания", - говорится в сообщении.

В 1999-2015 годах Агапов работал в Сарапульском драматическом театре, с 2015-го - актер Русского драматического театра в Ижевске. Он сыграл роли Хоботова в постановке "Покровские ворота" и Акопа в "Хануме", Ганнибала в "Странной миссис Сэвидж" и Полония в "Гамлете", Толстого в "Отрочестве" и Франсуа в "Ужине с дураком". "Если говорить об образе, в котором мы будем чаще всего его вспоминать - это немножко нелепый, но добрейший Амур из "Слуги двух господ". Теперь Алексей Агапов навсегда останется добрым ангелом нашего театра", - отмечается в сообщении.

Руководство театра добавило, что приносит глубокие и искренние соболезнования родным и близким актера.