В Новосибирске солист Михайловского театра поставит новую редакцию "Корсара"

Премьера состоится в НОВАТе 18, 19 и 20 апреля

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Солист петербургского Михайловского театра Александр Омар в апреле представит новую редакцию балета "Корсар" в Новосибирске. Балет будет сопровождаться спецэффектами и видеопроекцией, сообщили ТАСС в пресс-службе.

"В нашей постановке мы стремились сохранить все, что принесло "Корсару" славу одного из бриллиантов мировой классики, но при этом добавить действию динамики и зрелищности в их современном понимании. Именно с этой целью мы несколько переработали танцевальный текст, а потрясающее сценическое оформление Валерия Левенталя художники Вячеслав Окунев и Вадим Дуленко деликатно дополнили видеопроекцией и спецэффектами", - приводит пресс-служба слова постановщика.

Премьера новой редакции балета "Корсар" состоится в НОВАТе 18, 19 и 20 апреля.

"Корсар" был представлен в Новосибирском театре в 1946 году и стал первым балетом на этой сцене. Сюжет "Корсара" основан на одноименной поэме Байрона, посвященной жизни и морских приключениях пиратов. "В балете все головокружительные сюжетные повороты, захватывающие приключения и даже пряный ориентальный колорит служили возможностью представить классический танец во всем его богатстве и многообразии. В премьерном показе балета "Корсар" 18 апреля партию Конрада исполнит солист Михайловского театра, заслуженный артист России Виктор Лебедев", - добавили в пресс-службе.

Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Его здание является крупнейшим зданием театра в РФ. Оно представляет собой сложный архитектурный комплекс и на сегодняшний день имеет статус объекта культурного наследия РФ. В 2020 году НОВАТ вошел в число самых посещаемых театров России наряду с Мариинским и Большим театрами.