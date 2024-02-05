Центр Никиты Михалкова впервые привезет в Красноярск спектакль "12"

Спектакль покажут на сцене Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова впервые в Красноярске даст два спектакля "12". Спектакли состоятся в рамках XI Транссибирского Арт-фестиваля, который пройдет в Красноярском крае с 22 марта по 16 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе Красноярской филармонии.

"С 22 марта по 16 апреля Красноярский край примет XI Транссибирский Арт-фестиваль под художественным руководством народного артиста РФ Вадима Репина. Девять концертов представят всю жанровую палитру форума - от камерных и симфонических программ до театральных постановок. <...> Среди театральных показов впервые в Красноярск "Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова" привезет спектакль "12" с участием Никиты Михалкова, Николая Бурляева, Сергея Степанченко, Владимира Долинского и других", - сообщили в филармонии.

Спектакль покажут на сцене Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского 9 и 10 апреля.

Премьера спектакля "12" состоялась в апреле 2021 года на Исторической сцене Большого театра. В постановке принимает участие детский ансамбль "АМЦАБЗ". Как отметили в центре, это спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде.