В Александринском театре открылась выставка "Петербургский дом Мейерхольда"

В экспозицию вошли эскизы декораций, афиши, программки, фотографии александринских спектаклей, а также оригинальные костюмы постановок режиссера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Выставка "Петербургский дом Мейерхольда" открылась в Царском фойе Александринского театра. Экспозицию приурочили к 150-летию со дня рождения режиссера Всеволода Мейерхольда, который 10 лет был творчески связан с императорской сценой.

"Выставка отражает те постановки, которые Мейерхольд осуществил на Александринской сцене. Это чуть ли не половина того, что он поставил потом в Москве", - рассказал корреспонденту ТАСС заместитель художественного руководителя Александринского театра, заслуженный деятель искусств России Александр Чепуров.

На 10 стендах представлены эскизы декораций, афиши, программки, фотографии александринских спектаклей мастера, начиная с постановки пьесы "У царских врат" Кнута Гамсуна (1908) и до лермонтовского "Маскарада" - легендарного спектакля 1917 года. Среди других его работ этого периода - "Дон Жуан" Мольера, "На полпути" Артура Пинеро "Гроза" Александра Островского, "Два брата" Михаила Лермонтова, "Живой труп" Льва Толстого, "Зеленое кольцо" Зинаиды Гиппиус при участии корифеев императорской сцены Константина Варламова, Марии Савиной, Юрия Юрьева, Бориса Горин-Горяинова.

В нескольких витринах выставили оригинальные костюмы из "Дон Жуана" и "Маскарада" из коллекции театра. Несколько материалов для экспозиции предоставила Театральная библиотека.

Как сообщили в пресс-службе театра, выставка продлится до мая 2024 года.

"Петербургский дом Мейерхольда" предваряет премьеру спектакля Валерия Фокина "Мейерхольд. Чужой театр". Первый показ состоится 9 февраля.