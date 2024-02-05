Фильм "Мастер и Маргарита" заработал 1 млрд рублей в российском прокате

Это четвертый российский релиз в 2024 году, преодолевший такую отметку

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Кассовые сборы фильма "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова достигли 1 млрд рублей в российском прокате. Это четвертый российский релиз в 2024 году, преодолевший такую отметку.

Общие сборы по состоянию на 5 февраля составили 1 001 748 109 рублей, указано на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино. "Мастер и Маргарита" собрал 1 млрд рублей за 12 дней проката. Ранее в 2024 году этот порог уже перешагнули фильмы "Холоп-2", "Бременские музыканты" и мультфильм "Три Богатыря и Пуп Земли".

О новом фильме

Действие картины происходит в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги избегают общества писателя. Вскоре автор знакомится с Маргаритой, которая становится его музой, и он берется за новый роман. Его новый герой - загадочный Воланд. Роли Мастера и Маргариты в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Работа над картиной Михаила Локшина растянулась на пять лет, бюджет "Мастера и Маргариты" составил 1,2 млрд рублей. Как говорят создатели, новый фильм не является прямой экранизацией романа.

Фильм вызвал общественный резонанс после призывов возбудить против режиссера Михаила Локшина уголовное дело за поддержку им Киева. В продюсерской компании "Марс медиа", комментируя ситуацию, сообщили, что Локшин завершил свою часть работы над картиной еще осенью 2021 года и вернулся в США, остальной процесс контролировали продюсеры.