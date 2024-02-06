В Большом театре Краснодарский музыкальный театр покажет оперу "Борис Годунов"

В постановке участвуют более 200 артистов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Краснодарский музыкальный театр, входящий в творческое объединение "Премьера" им. Л. Г. Гатова, представит на Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России оперу "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, сообщил на пресс-конференции в ГАБТ гендиректор и художественный руководитель творческого объединения "Премьера" Алексей Львов-Белов.

"Для нас это вызов в определенном смысле. Впервые за 90 лет своего существования Краснодарский музыкальный театр показывает свой спектакль на Исторической сцене Большого театра", - сказал Львов-Белов. Гастроли пройдут в рамках празднования 185-летия со дня рождения Мусоргского и 150-летия с даты первой постановки "Бориса Годунова", состоявшейся в 1874 году в Мариинском театре.

Краснодарский театр покажет ранее не исполнявшуюся музыкально-сценическую редакцию оперы: впервые будет представлена сцена "Сокольники на Днепре", реконструированная по автографам композитора. При создании постановки театр сотрудничал с Государственным институтом искусствознания (ГИИ), издающим полное академическое собрание сочинений Мусоргского.

Заведующая сектором Академических музыкальных изданий ГИИ Надежда Тетерина уточнила, что Мусоргский создал восемь авторских версий оперы "Борис Годунов" с 1868 года по 1874 год. В новой постановке использованы нотные тексты еще не опубликованной партитуры, которая планируется к изданию в четырех томах к концу 2024 года. Первые два тома с клавиром оперы "Борис Годунов" в восьми авторских редакциях вышли в 2020 году.

Премьера спектакля в Краснодарском музыкальном театре состоялась 18 февраля 2022 года. По словам режиссера-постановщика Ольги Ивановой, путь к созданию спектакля был долгим и трудным, самое ценное в нем - подлинная оркестровка Мусоргского. "Это спектакль о бессмысленности бунтов, которые возникают то там, то сям, и о судьбе героев, которые борются за власть", - сказала режиссер.

Своим мнением с журналистами поделился и дирижер-постановщик оперы Дмитрий Крюков. "Для Краснодарского театра - это огромное событие. <…> Это большой оркестр, это довольно большой хор, солисты", - оценил он. В спектакле заняты более 200 артистов: солисты, хор, детский хор, симфонический оркестр, балетная труппа Музыкального театра и ансамбль "Криница". Гастроли пройдут при поддержке творческого объединения "Царьград. Культура".