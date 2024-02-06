Гастрольные спектакли 16 ведущих театров посетили 30 тыс. жителей Запорожской области

В регион они приезжали в рамках гастрольного плана Росконцерта

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Спектакли 16 ведущих театров и творческих коллективов РФ посетили 30 тыс. жителей Запорожской области, в регион они приезжали в рамках гастрольного плана Росконцерта. Об этом сообщил ТАСС и.о. министра культуры Запорожской области Роман Олексин.

В Мелитополе, где временно размещены органы власти региона, театра нет. Запорожский областной академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Г. Магара находится во временно оккупированном Вооруженными силами Украины (ВСУ) в областном центре городе Запорожье.

"Взамен, в рамках реализации всероссийского гастрольного плана Росконцерта к нам приезжают именитые коллективы, приезжают театральные труппы, которые представляют свое профессиональное искусство, творчество на территории дворцов культуры наших регионов. В различных городах за прошлый год, 2023-й, у нас выступили 16 ведущих театров и национальных коллективов России. На представлениях побывали не менее 30 тыс. жителей наших регионов", - сказал Олексин.

В числе выступивших коллективов - Театр им. Е. Вахтангова, Московский театр юного зрителя, Государственный академический ансамбль танца "Вайнах" (Чеченская Республика), а также народный артист РФ Сергей Гармаш. Приезжали также артисты из Бурятии, Рязанской области, Якутии, Хакасии, Крыма, Дагестана и Волгограда.

Труппы выступали в Бердянске, Мелитополе, Приморске, Акимовке, Новобогдановке и в Веселом.