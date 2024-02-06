Умер актер из сериала "Счастливы вместе" Александр Симонец

Ему было 62 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец, известный по российским сериалам "Счастливы вместе", "Моя прекрасная няня", "Глухарь", "Возвращение мухтара", скончался в Благовещенске в возрасте 62 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец", - говорится в сообщении.

Симонец родился в 1962 году в Благовещенске. В 1982 году окончил Цирковое училище (курс Михаила Румянцева) в Москве, в 1984 году - высшее театральное училище имени Щукина (мастерская М. Тер-Захаровой). С 1990 по 2013 год он работал в Московском академическом театре Сатиры, где сыграл множество ролей в спектаклях по известными произведениям Уильяма Шекспира, Нила Саймона, Николая Гоголя, Николая Лескова, Михаила Булгакова, Михаила Ширвиндта. Также артист работал в московском театре-студии "Бенефис".

Кроме того, Симонец снимался в популярных сериалах "Дружная семейка", "Моя прекрасная няня", "Счастливы вместе", "Глухарь" и других. В Амурском областном театре драмы он работал с 2016 года.