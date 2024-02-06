В омском музее благодаря выставке Эрмитажа атрибутировали картину французского художника

Автором картины, которая почти 100 лет хранилась в музейных фондах, стал Анри Дюве

ОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. Специалисты Омского музея изобразительных искусств им. Врубеля благодаря экспозиции "Консерваторы и бунтари. Французская живопись и скульптура XIX века" из собрания Эрмитажа в филиале санкт-петербургского музея смогли установить автора картины, которая почти 100 лет хранилась в музейных фондах. Как рассказала журналистам хранитель фонда зарубежной живописи омского музея Елена Реутова, им стал французский художник Анри Дюве.

"С этой работой были сложности не только с идентификацией автора, но и с установлением национальной школы и ее времени создания. Когда в 2023 году к нам привезли выставку "Консерваторы и бунтари", я обратила внимание на сходство нашей картины с работой французского художника Феликса Зима. <...> Обратившись к его биографии, нам удалось установить, что перед нами работа последователя Зима, французского живописца конца XIX-начала XX веков Анри Дюве", - рассказала Реутова.

По ее словам, омское полотно, на котором изображен восточный город на фоне морского пейзажа, из-за отсутствия атрибуции не экспонировалось. "Картина очень своеобразная, художник обладал яркой манерой. Более того, сохранилась даже его подпись, но так как ее сложно было прочитать, она не помогала в расследовании", - уточнила хранитель фонда.

Как рассказала ТАСС заведующая отделом реставрации масляной и темперной живописи музея Наталья Минько, картину отреставрируют, прежде чем представить публике. "Это работа средней категории сложности, есть небольшое механическое повреждение. Картина пришла в красивой старинной раме с орнаментом, которую когда-то отремонтировали какими-то домашними методами. Она тоже уже в реставрации", - пояснила Минько.

Юбилейная выставка

Это и многие другие произведения посетители смогут увидеть в декабре на выставке, посвященной столетию музея им. Врубеля, которое отмечается в этом году. "На экспозиции будут представлены те работы из всех 12 фондов нашего музея, которые либо никогда, либо очень давно не экспонировались. Каждый фонд поделится тем, что хранится в его богатейших запасниках", - отметила Реутова.

На выставке планируется собрать около 100 работ, включая 10 произведений зарубежной живописи. Большая часть их поступила в музей почти век назад из частных коллекций, которые были национализированы и перераспределены после революции. Помимо полотна Дюве, на экспозиции покажут принадлежавшую князям Оболенским картину "Несение креста" и зимний пейзаж польского живописца Юлиана Фалата. Обе эти работы также находятся на реставрации.

О музее

Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля был открыт в 1924 году как картинная галерея при Западно-Сибирском краевом музее. Сейчас он обладает одним из крупнейших в Сибири художественным собранием. Здесь хранится около 30 тыс. подлинных произведений, значительная часть которых была передана в 1920-е годы из национализированных коллекций Москвы и Петрограда. В 2019 году в одном из трех корпусов музея открылся филиал Государственного Эрмитажа.