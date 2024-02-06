В Театре Армии открыли памятную звезду народного артиста РСФСР Николая Пастухова

Церемония прошла в день рождения театра

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия памятной звезды актера театра и кино, народного артиста РСФСР Николая Пастухова (1923-2014) прошла в Театре Российской Армии, передает корреспондент ТАСС.

"Это совершенно уникальная традиция - открывать звезду актерам театра, которые вложили всю свою жизнь, душу и сердце в этот театр. Это прекрасно. Такого, по-моему, нет ни в одном театре нашей страны. Их имена будут жить до тех пор, пока стоит здание, пока жив этот театр", - сказал на церемонии главный режиссер театра, народный артист России Александр Лазарев. Он также поздравил коллектив с днем рождения театра.

Церемония прошла в день рождения театра, который ведет свою историю с 6 февраля 1930 года. Звучали песни из репертуара фронтовых бригад. Коллеги вспоминали Николая Пастухова как уникального, талантливого артиста, скромного человека. "Он не стремился к наградам, орденам, званиям", - сказала народная артистка России Ольга Богданова, отметив, что Пастухов был одним из тех, кто "создавал фундамент театра, не только творческий, но и <...> человеческий".

Директор театра Иван Чурсин рассказал, что Пастухов сыграл 72 роли в театре и 62 роли в кино.

Об артисте

13 мая 2023 года исполнилось 100 лет со дня рождения Николая Пастухова - участника Великой Отечественной войны, кавалера орденов "Красной звезды" и "Отечественной войны" первой степени. Также он был награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года".

С 1939 года Пастухов был учеником Алексея Попова. Служил на сцене Театра Армии около 70 лет. Среди его знаковых спектаклей - "Дядя Ваня" режиссера Леонида Хейфеца, "Старик" режиссера Юрия Еремина, "Снеги пали" режиссера Александра Бурдонского, "Святая святых" режиссера Иона Унгуряну и многие другие. Фильмография актера насчитывает более 30 картин, в том числе "Станционный смотритель" Сергея Соловьева, "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Обломов" Никиты Михалкова.

Традиция открывать памятные звезды в честь артистов, прославивших театр, зародилась в 2020 году. Сегодня на "Звездной аллее" можно увидеть звезды народного артиста СССР Алексея Попова, народного артиста СССР Андрея Попова, народной артистки СССР Любови Добржанской, народной артистки СССР Нины Сазоновой, народного артиста СССР Владимира Зельдина, народной артистки СССР Людмилы Касаткиной.