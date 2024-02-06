Петербургская программа к 150-летию Всеволода Мейерхольда продлится весь год

В числе важных событий научно-практическая конференция "Мейерхольд и русский театр"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Петербургская программа, посвященная 150-летию со дня рождения режиссера Всеволода Мейерхольда, продлится весь год. О событиях этого юбилейного марафона рассказали участники пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"В Петербурге Мейерхольд был своим человеком, в нашем городе с ним связано более 30 адресов, в том числе и Александринский театр, который в течение десяти лет был его домом. Эту дату театр отметит премьерой спектакля Валерия Фокина "Мейерхольд. Чужой театр", - рассказал заместитель художественного руководителя театра Александр Чепуров.

В числе важных событий он назвал научно-практическую конференцию "Мейерхольд и русский театр", в которой вместе с российскими театроведами выступят с докладами их коллеги из Франции, Италии и Финляндии. К участию в юбилейной программе Александринки присоединятся культурные институции и площадки Екатеринбурга, Перми, Суздаля и Петербурга.

Директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица отметила, что музей начнет юбилейную программу экскурсией "Мейерхольд: сквозь историю к современности". В планах музея, расписанных до конца года, - бал-маскарад - оммаж мейерхольдовскому "Маскараду" 1917 года, мастер-классы по биомеханике, спектакль о режиссере-реформаторе в постановке Дмитрия Крестьянкина. В Большом зале Филармонии пройдет концерт "Музыкальный мир Мейерхольда", как напоминание о его постановках на оперной сцене.

Дисциплинированным читателем, возвращавшим все книги, назвала Мейерхольда директор Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки Анастасия Гай. Она сообщила об открытии на библиотечном сайте 9 февраля виртуальной выставки "Театр Мейерхольда. Императорская сцена" с материалами из библиотечных фондов. Среди множества реликвий - экземпляр переведенной Мейерхольдом пьесы немецкого драматурга Франка Ведекинда "Придворный солист". В среду в библиотеке открывается цикл бесплатных лекций "Беседы о Мейерхольде", с которыми выступят петербургские театроведы.