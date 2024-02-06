В Петербурге визитку ученого Дмитрия Менделеева взвесили на весах 1747 года

Это позволило определить чувствительность исторических весов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Эксперимент по сравнению точности измерения массы на образцовых весах 1747 года с современными электронными провели во Всероссийском научно-исследовательском институте метрологии им. Д. И. Менделеева (ВНИИМ им. Д.И. Менделеева") в Санкт-Петербурге. Мерой сравнения стала подлинная визитная карточка Дмитрия Менделеева из фонда Метрологического музея Росстандарта при ВНИИМ, передает корреспондент ТАСС.

"Перед вами образцовые весы 1747 года, изготовленные на Сестрорецком оружейном заводе. Данные весы использовались на территории монетного двора для изготовления первых российских эталонов. Чтобы проверить их чувствительность, мы впервые взвесим визитку Менделеева", - сказала сотрудник Метрологического музея Росстандарта при ВНИИМ им. Д. И. Менделеева Ксения Кузина.

Чаша с визиткой слегка опустилась, что позволило определить чувствительность исторических весов, максимальная нагрузка которых составляет 32 кг. Минимальным противовесом для взвешивания на них являлся золотник - 4,27 грамма. Современные электронные весы из научной лаборатории государственных эталонов в области измерений массы и силы показали, что визитка Менделеева весит чуть больше 2,389 грамма. Это означает, что старинные весы по-прежнему работают точно, но в XVIII веке такой легкий предмет измерить бы не смогли.

В 1827 году на весах Санкт-Петербургского монетного двора производили точные взвешивания при работе над созданием первого эталона массы. В 1894 году по просьбе Менделеева оригинальные весы времени Елизаветы Петровны передали из монетного двора в Главную палату мер и весов. Ученый считал, что они, как "представляющие немаловажное историческое значение", украсят коллекцию русских и иностранных образцовых мер и весов", собираемую в Главной палате мер и весов с 1829 года. С тех пор эти весы представлены в экспозиции Метрологического музея.

Выдающийся метролог Менделеев

Музей отмечает 190 лет со дня рождения Менделеева, известного, прежде всего, как выдающегося химика, автора знаменитой периодической системы элементов. Но не менее значим вклад Менделеева в отечественную метрологию, рассказал генеральный директор ВНИИМ Антон Пронин.

В 1892 году ученый был назначен ученым хранителем Депо образцовых мер и весов, а спустя год разработал и представил программу переустройства государственной службы мер и весов. Итогом метрологической реформы Менделеева на рубеже XIX-XX веков стало создание полноценной метрологической инфраструктуры, которая позволила обеспечить единство измерений на территории всей России. Была установлена и законодательно оформлена национальная система единиц физических величин, усовершенствованы существовавшие государственные эталоны и созданы новые.

"Без преувеличения Дмитрия Менделеева можно назвать русским Леонардо. Масштаб научных исследований, проведенных им в Главной палате мер и весов поражает. Ученый лично провел десятки тысяч измерений в области массы, времени, термометрии. По его проектам создавались измерительные приборы - весы, барометры и многие другие", - сказал Пронин.

О НИИ

ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева" (ВНИИМ им. Д. И. Менделеева) - ведущая организация Российской Федерации по фундаментальным исследованиям в области метрологии и развитию государственной эталонной базы России, имеет статус Государственного научного центра. Подчинен Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Калибровочные и измерительные возможности ВНИИМ им. Д. И. Менделеева обеспечивают более 70% измерительных возможностей Российской Федерации, зарегистрированных в базе данных Международного бюро мер и весов (МБМВ).