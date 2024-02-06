Фонд кино утвердил лидеров отечественного кинопроизводства на 2024 год

В него, в частности, вошли АО "ВБД груп"; АО "Дирекция кино" и ООО "1-2-3 продакшн"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Фонд кино определил перечень лидеров отечественного кинопроизводства на 2024 год, сообщается на его сайте.

В него вошли: АО "ВБД груп"; АО "Дирекция кино"; ООО "1-2-3 продакшн"; ООО "Арт пикчерс студия"; ООО "Водород 2011"; ООО "Кинокомпания "СТВ"; ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова"; ООО "Централ партнершип".

По сравнению с 2023 годом из перечня исключили компании "Базелевс" и "Марс медиа энтертейнмент".

Включенные в реестр кинокомпании могут получить преференции при распределении господдержки.

Ключевым критерием отбора является зрительская оценка национальных фильмов (количество зрительских посещений фильмов кинокомпаний в кинотеатрах Российской Федерации за последние пять лет). Лидером отечественного кинопроизводства может стать только организация, существующая не менее трех лет, выпустившая в прокат более двух оригинальных фильмов за последние пять лет и не имеющая задолженностей перед Минкультуры и фондом.