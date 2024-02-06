Новый фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" выйдет в России 25 апреля

Картину сняли при участии "Плюс студии"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Новый фильм режиссера Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел", снятый при участии "Плюс студии", выйдет в российский прокат в конце апреля. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" - цифровом дистрибьютере фильма в России и СНГ.

"25 апреля кинопрокатная компания "Вольга" выпустит в прокат новый фильм режиссера Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел". Фильм снят при участии "Плюс студии", - говорится в сообщении.

Сценарий фильма основан на книге Дэмиена Льюиса "Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции". "Это невероятная, но правдивая история об организации спецгруппы, созданной во время Второй мировой войны премьер-министром Уинстоном Черчиллем и группой военных чиновников, одним из которых был Ян Флеминг. Компанию разношерстных бойцов собрали в основном из преступников и отправили на миссию против нацистов", - говорится в сообщении.

Роли в фильме исполнили Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Хиро Файнс Тиффин, Алекс Петтифер, Генри Голдинг, Бабс Олусанмокун и Тиль Швайгер.