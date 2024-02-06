Умер актер Электротеатра "Станиславский" Кирилл Турутин

Ему было 27 лет

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Актер Электротеатра "Станиславский" Кирилл Турутин умер на 28-м году жизни, сообщается на сайте театра.

"Произошло непоправимое - от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер Электротеатра Кирилл Турутин", - сообщается в материале.

Отмечается, что молодой актер стал частью команды недавно, актерский курс Вениамина Фильштинского он окончил в 2020 году, а затем - Мастерскую Индивидуальной Режиссуры МИР-6 Бориса Юхананова.

Молодой человек играл в спектаклях "Пиноккио. Лес", "Служанки", "Пиноккио. Театр", а также участвовал в концертах театра. В материале отмечается, что актер стал близким человеком для всего коллектива. В сообщении добавили, что в театре надеялись увидеть новые роли Турутина, "тонкого, трепетного артиста с прекрасной природой и большим дарованием".