В Петербурге представят AR-экспозицию "Дирижерский пульт Евгения Мравинского"

Презентация пройдет в рамках последнего дня работы выставки "Планета Мравинский"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Презентация иммерсивной AR-инсталляции "Дирижерский пульт Евгения Мравинского" пройдет в Шереметевском дворце - Музее музыки. Использование новых технологий позволит посетителям получить новые ощущения от погружения в мир дирижерской профессии, отметили участники проекта на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"В этом проекте мы сделали акцент на современность, на то, с чем молодое поколение - на "ты". Посреди рамок с неоновой подсветкой располагаются QR-коды. При наведении на QR-код мобильного устройства происходит автоматическая загрузка контента. Это будут 15 фрагментов - историй из профессиональной жизни Мравинского с использованием видеоархивов. Мы даем возможность человеку по-новому окунуться в мир музыки. Молодое поколение сможет приобщиться к тому, что из себя представляет достаточно сложная сфера музыкального творчества. Это будет и необычно, и уж точно интересно. И мы постараемся, чтобы этот опыт как-то дальше развивался", - рассказал куратор AR-инсталляции Андрей Соловьев.

Активировав смартфоном QR-код у музейной витрины, хранящей концертный костюм, можно будет узнать о профессии дирижера как от самого Евгения Мравинского, так и от его современников. Витрина, хранящая партитуру с пометками и дирижерский пульт, даст возможность зрителю услышать исполнение шедевров мирового музыкального искусства. Перед посетителями предстанет хроника, на которой запечатлен маэстро, как на репетициях, так и на концертах.

"Этот проект будет работать у нас на постоянной основе и поможет посетителям глубоко войти не только в мир музейных экспонатов, но и в мир творчества Мравинского, как одного из огромных явлений в исполнительской культуре ХХ века", - убеждена заведующая филиалом "Шереметевский дворец" Музея театрального и музыкального искусства Ольга Великанова.

Презентация пройдет в рамках последнего дня работы выставки "Планета Мравинский", посвященной 120-летию со дня рождения дирижера.

О проекте

Идея создания AR-экспозиции "Дирижерский пульт Евгения Мравинского" возникла после успешного представления в 2022 году первого в стране AR-спектакля "Матильда Кшесинская - блистательная реальность русского балета", основанного на цифровых технологиях.

Как предыдущий проект, нынешний совместно осуществлен Музеем театрального и музыкального искусства и Общественным фондом развития исполнительских искусств с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив.