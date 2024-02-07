Русский музей в мае представит восстановленные после атаки ВСУ экспонаты из Таганрога

Больше всего пострадала экспозиция "Золотые имена Серебряного века"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге в мае планирует провести выставку "Восстановленные шедевры", на которой представит отреставрированные экспонаты Таганрогского художественного музея, получившие повреждения при падении обломков ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в июле прошлого года. Об этом ТАСС сообщила директор музея в Таганроге Тамара Пугач.

"Реставрация идет полным ходом, большинство произведений уже отреставрировано, и осталось вернуть к жизни произведения, которые пострадали больше всего. И к весне, к марту, ожидается полностью завершить все реставрационные работы. Затем будет выставка "Восстановленные шедевры", она будет очень подробно представлена в одном из залов Русского музея. Будут <...> представлены и сами произведения, и все фотофиксации, которые проводились во время реставрации, какие реставрационные работы выполнялись, и так далее. В мае планируется выставка в Русском музее, и затем работы будут направлены уже домой, к нам в музей", - сказала Пугач.

В августе прошлого года Русский музей принял из Таганрога для исследования и научной реставрации в стационарных условиях 22 произведения живописи, графики и скульптуры. По словам специалистов, больше всего пострадала экспозиция "Золотые имена Серебряного века".

Собрание Таганрогского художественного музея считается одним из интереснейших на юге России. В создании художественного музея в Таганроге принимал участие А. П. Чехов, при содействии которого в конце XIX века Петербургская академия художеств передала в коллекцию более 40 картин и этюдов известных русских художников.

В центре Таганрога 28 июля прошлого года в Лермонтовском переулке упали обломки сбитой российскими системами ПВО ракеты комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Как сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, эпицентр ЧП пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, были разрушены стена и кровля, а также повреждены соседний многоквартирный дом, гаражи и хозпостройки. В результате происшествия пострадали более 20 человек, в том числе ребенок. СК России по факту ракетной атаки возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).