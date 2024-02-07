В Красноярске дизайнеры создали костюмы из бересты на основе произведений Астафьева

Показ коллекции пройдет в родной деревне писателя - Овсянке

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Девять костюмов из бересты создали мастера в Красноярске на основе произведений писателя Виктора Астафьева, 100-летие со дня рождения которого будет отмечаться в мае 2024 года. Показ коллекции пройдет в родной деревне писателя - Овсянке, сообщили ТАСС в Центре культурных инициатив Красноярска.

"Дизайнеры и мастера по бересте отдела ремесел Центра культурных инициатив сделали коллекцию одежды из бересты, основываясь на творчестве писателя Виктора Астафьева. Коллекция включает девять моделей - это одежда - платье, жакет, обувь, головные уборы из бересты. Коллекцию мы разделили на разные смысловые группы из творчества писателя: "Детство", "Война" и "Любимая Сибирь". Это переосмысление образов в произведениях писателя. Мы попытались передать главные темы его произведений через одежду", - сообщили организаторы.

По данным центра культурных инициатив, на изготовление одежды ушло больше полугода. "Сейчас коллекцию можно увидеть на выставке в краевой библиотеке. К 100-летию писателя мы планируем сделать фэшн-показ с музыкальным сопровождением в родной деревне Астафьева - в Овсянке", - пояснили в центре.

О юбилейных мероприятиях

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения писателя Астафьева, которое пройдет в мае 2024 года. К этому времени рядом с родной деревней писателя Овсянкой в Красноярском крае будет построен Национальный центр Астафьева. Его разместят в мемориальном комплексе, который ежегодно посещают около 20 тыс. человек. В центре оборудуют залы постоянных и временных экспозиций, мультимедийные пространства.

Виктор Петрович Астафьев (1924-2001) в 1942 году ушел добровольцем на фронт, был трижды ранен. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией". После войны часто менял работу: был и слесарем, и подсобным рабочим, и учителем, с 1951 года работал в редакции газеты "Чусовской рабочий", где и опубликовал свой первый рассказ "Гражданский человек". Среди его работ - романы "До будущей весны", "Тают снега", "Прокляты и убиты". Некоторые повести Астафьева были экранизированы: "Сюда не залетали чайки", "Таежная повесть", "Где-то гремит война".