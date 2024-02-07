На Урале пройдет выставка фарфоровых изделий

В состав экспозиции вошли эскизы и мемориальные предметы из личной коллекции Николая Иноземцева, который несколько десятилетий занимал пост главного художника Сысертского завода художественного фарфора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Фарфоровые изделия, а также эскизы и мемориальные предметы из личной коллекции Николая Иноземцева, который несколько десятилетий занимал пост главного художника Сысертского завода художественного фарфора, будут представлены на выставке в Музее истории Екатеринбурга 14 февраля. Об этом сообщила ТАСС куратор выставки, заместитель директора музея по научно-просветительской и проектной работе Светлана Булатова.

"Основой для нашей новой выставки "Фарфорист", которая откроется 14 февраля, стала личная коллекция Иноземцева. На ней будут представлены изделия 1960-1980-х годов, включая эталонные минималистские вазы и сервизы периода оттепели, агитационно-пропагандистские сувениры, а также созданные по мотивам сказов Павла Петровича Бажова статуэтки "Рябинушка", "Хозяйка Медной горы", - рассказала она.

Специально для выставки семья художника предоставила из семейного архива фотографии и документы. Увидеть ее можно будет до 19 мая.

Фарфоровое производство возникло в Сысерти Свердловской области в середине XX века. В 1980-е это было одно из крупнейших предприятий РСФСР, занимающихся выпуском высокохудожественных подарочных изделий. На данный момент мастера и художники "Фарфора Сысерти" производят столовую и чайную посуду, кофейные сервизы, столовые наборы, а также мелкосерийные и единичные изделия декоративного назначения - скульптуры, вазы, шкатулки, сувениры.

Заслуженного художника РФ Иноземцева, который более 30 лет являлся главным художником предприятия, прозвали "родоначальником сысертского фарфора". Он родился в Воронежской области, но после окончания художественно-промышленного училища в Москве был направлен на Урал - его главной задачей было организовать в городе Сысерти производство художественного фарфора.