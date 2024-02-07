Государственный исторический музей отреставрировал за год более 3 тыс. экспонатов

Всего в 2023 году ГИМ посетили 1,3 млн человек, сообщил генеральный директор музея Алексей Левыкин

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) за 2023 год провел реставрацию более 3 тыс. экспонатов. Об этом сообщил генеральный директор музея Алексей Левыкин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной открытию первого выставочного проекта ГИМ 2024 года "Сокровища полковых музеев", итогам работы в 2023 году и дальнейшим планам музея.

"Коллекция нашего музея огромна - мы ее хранению уделяем большое внимание. И очень важный момент для нас - реставрация. За прошедший период мы отреставрировали более 3 тыс. предметов", - сказал он.

Левыкин напомнил, что ГИМ уже завершил работы по созданию обновленной экспозиции Станично-Луганского музея донского казачества в ЛНР. "Также у нас идет работа над созданием Центрального музея истории российского казачества в Москве. Ведется реставрация здания, мы надеемся, что нам удастся завершить ее в этом году", - добавил он.

Всего в 2023 году ГИМ посетили более 1 млн человек. "Музей посетили 1,3 млн человек - мы вышли на допандемийный уровень по посещаемости. И это с учетом того, что до сих пор поток иностранных туристов, которые приезжают в нашу страну, не восстановился. А это означает, что мы имеем очень хорошие возможности для последующего роста", - отметил Левыкин.

Детская аудитория музея в прошлом году составила 260 тыс. человек. "Очень хорошие результаты по Пушкинской карте - 36 тыс. человек. Это, прежде всего, молодежь, студенты, аудитория, которая нам очень интересна и важна", - заключил глава ГИМ.