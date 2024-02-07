Симфонический оркестр из ЛНР отправился в гастрольный тур по Сибири и Уралу

В 2024 году во всероссийском гастрольно-концертном плане примут участие 17 коллективов из Донбасса и Новороссии

ЛУГАНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Академический симфонический оркестр Луганской филармонии выступит в семи городах Сибири и Урала в рамках всероссийского гастрольно-концертного плана, сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии.

"Симфонический оркестр отправился на гастроли по городам Сибири. С 7 по 17 февраля музыканты представят свое мастерство жителям Ревды, Екатеринбурга, Перми, Омска, Новосибирска и Красноярска. В программу вошли произведения Чайковского, Глинки, Мусоргского, Бородина, Хачатуряна, Рахманинова", - рассказала директор филармонии Вера Геций.

Она добавила, что в Екатеринбурге, Ревде, Омске и Перми с оркестром выступит солистка Московской филармонии, заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина. В Красноярске и Новосибирске к коллективу присоединится виолончелист Александр Рамм.

В 2024 году во всероссийском гастрольно-концертном плане примут участие 17 коллективов из Донбасса и Новороссии. Гастрольная карта простирается от Смоленска до Южно-Сахалинска - коллективы выступят не менее чем в 116 городах России и проведут более 206 показов спектаклей и концертов.