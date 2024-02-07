В Фонде кино заявили, что отбор лидеров кинопроизводства проводится по регламенту

В новый перечень лидеров кинопроизводства вошли компании "ВБД груп", "Дирекция кино", "1-2-3 продакшн", "Арт пикчерс студия", "Водород 2011", "СТВ", "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" и "Централ партнершип"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Отбор кинокомпаний, претендующих на отнесение к лидерам отечественного кинопроизводства, проводится в строгом соответствии с утвержденным регламентом Фонда кино. Так в организации прокомментировали ТАСС исключение из списка лидеров кинопроизводства компании "Марс медиа" и "Базелевс".

Накануне Фонд кино определил перечень лидеров отечественного кинопроизводства на 2024 год. Впервые с 2020 года список сократился на две компании, в него не вошли "Марс медиа энтертейнмент" и "Базелевс".

"Отбор организаций кинематографии на отнесение к лидерам отечественного кинопроизводства произведен в строгом соответствии с утвержденными регламентами", - сказали в пресс-службе Фонда кино. - Ознакомиться с методикой и порядком отнесения организаций кинематографии к лидерам отечественного кинопроизводства можно на официальном сайте Фонда кино".

В "Марс медиа" отказались комментировать ситуацию. ТАСС также направил комментарий в "Базелевс". Продюсерская компания "Марс медиа" была основана Рубеном Дишдишяном, среди последних проектов студии фильмы "Мастер и Маргарита", "Мира", "Пальма". Основатель "Базелевса" Тимур Бекмамбетов в 2022 продал российскую часть студии ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову.

В новый перечень лидеров кинопроизводства вошли компании "ВБД груп", "Дирекция кино", "1-2-3 продакшн", "Арт пикчерс студия", "Водород 2011", "СТВ", "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" и "Централ партнершип".

Включенные в реестр кинокомпании могут получить преференции при распределении господдержки. Ключевым критерием отбора является зрительская оценка национальных фильмов (количество зрительских посещений фильмов кинокомпаний в кинотеатрах Российской Федерации за последние пять лет). Лидером отечественного кинопроизводства может стать только организация, существующая не менее трех лет, выпустившая в прокат более двух оригинальных фильмов за последние пять лет и не имеющая задолженностей перед Минкультуры РФ и фондом.