В Союзе кинематографистов считают поддержку кино в регионах примером для государства

По словам ответственного секретаря союза Михаила Калинина, власти Алтайского и Красноярского краев, а также Якутии очень заинтересованы в развитии кинематографа

БАРНАУЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Государство должно создавать среду для развития регионального кино, опираясь на успешный опыт таких субъектов как Алтайский и Красноярский края, а также Якутия, где местные власти охотно взаимодействуют с представителями киноиндустрии. Такое мнение ТАСС выразил ответственный секретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.

"То, что делают Союз кинематографистов и Фонд поддержки регионального кино, это и есть та самая среда, островок мобильный, который создает в том или ином регионе пространство [для развития кино]. И местные власти должны, увидев это, идти навстречу. Государство само должно создавать эти островки", - сообщил он, пояснив, что "островками" должны быть образовательные площадки и тематические форумы, где будет налажено взаимодействие представителей киноиндустрии и власти.

В качестве примера Калинин привел Алтайский край, Красноярский край и Якутию. По его словам, власти этих трех регионов очень заинтересованы в развитии кинематографа.

Он отметил, что в Алтайском крае создают стратегию развития кинематографии на 10 лет - до 2034 года. Документ предусматривает развитие инфраструктуры для киносъемок и подготовку кадров, а также развитие киносети. Здесь же введена система рибейтов - налоговых возвратов с кинопроизводства. Как ранее сообщала министр культуры региона Елена Безрукова, в 2024 году на эти цели в бюджете региона предусмотрено 10 млн рублей.

В Красноярском крае Калинин выделяет компанию "Енисей кино", которая создает "мощную базу". "Это студия, плюс там еще фильмофонд и мощная организация, структура. Молодцы, что они это сохраняли, они там много снимают. В Красноярском крае и госзаказы делают, и форумы. В этом смысле они молодцы. Красноярск - это же гигантский регион: и север крайний, и юг там рядом с Хакасией", - отметил Калинин.

Говоря о развитии кинематографа, он также выделил опыт Якутии, которая является лидером по производству фильмов среди субъектов РФ после Москвы и Санкт-Петербурга. Кассовые сборы картин, снятых в Якутии, в 2023 году составили 100 млн рублей. "У них кинопроизводство оторвалось очень здорово. <…> Они же конкурируют с голливудскими фильмами", - сказал Калинин.