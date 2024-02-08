Худрук Михайловского театра Владимир Кехман дебютировал как оперный режиссер

Речь идет о постановке оперы "Дама с камелиями"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Михайловский театр покажет премьеру оперы "Дама с камелиями" на музыку Джузеппе Верди. В амплуа режиссера-постановщика спектакля дебютирует художественный руководитель труппы Владимир Кехман, сообщается на официальном сайте театра.

"В своей первой оперной постановке Владимир Кехман представит собственную оригинальную трактовку знаменитой "Дамы с камелиями". Действие спектакля разворачивается в первой половине ХХ века - в эпоху великих потрясений и великого искусства. "Дама с камелиями" в Михайловском театре - история жизни русской балерины, которая вынуждена выбирать между сценой, чувствами и деньгами. Маргарита с детства живет лишь балетом, но страшные события 1917 года вынуждают ее покинуть Петербург и начать карьеру заново в эмиграции", - говорится в комментарии от театра.

Кехман сделал свою сценическую редакцию либретто Франческо Марии Пьяве по драме Александра Дюма-сына "Дама с камелиями". Музыкальная канва спектакля дополнена фрагментами из произведений Петра Чайковского, Камиля Сен-Санса и Яна Сибелиуса. Сценографом постановки и художником по костюмам выступил народный художник России Вячеслав Окунев.

Одну из главных партий в спектакле исполнит народный артист России Сергей Лейферкус, чей сценический путь начинался в этом театре. Участниками премьеры заявлены Александра Сенникова, Сергей Кузьмин, Семен Антаков, Виктория Войтенкова. Спектакль пройдет под управлением Александра Соловьева.