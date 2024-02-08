В Театре имени Пушкина пройдет предпремьерный показ спектакля "Человек и джентльмен"

Премьера постановки состоится 1 марта 2024 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Предпремьерный показ постановки "Человек и джентльмен" по пьесе Эдуардо де Филиппо пройдет на сцене Московского драматического театра им. Пушкина, сообщила пресс-служба театра.

"Спектакль о любви, о компании, о каких-то непредвиденных обстоятельствах, в которых человек, в данном случае герои пьесы, не зарывается в песок, ищет выход, находит его. О какой-то легкости не то что принятия решения, а легкости в поиске", - рассказал журналистам режиссер постановки Олег Пышненко.

Пьесу отличает глубокий юмор, многожанровость и любовь к людям театра, отметил режиссер. Согласно сюжету, маленькая труппа гастролирует в курортном городке, артисты готовятся к вечернему выступлению, но оказываются вовлеченными в перипетии личной жизни своего влюбленного импресарио. "После бесконечной череды недоразумений герои пьесы попадают сначала в дом графа Талентано, а затем и вовсе в полицейский участок", - анонсируют в театре.

Вместе с режиссером над спектаклем работают художник-постановщик Максим Обрезков, художник по свету Александр Сиваев, режиссер по пластике Андрей Щукин, хореограф Джондо Шенгелия. В спектакле заняты Владимир Жеребцов, Сергей Миллер, Александр Анисимов, Анна Кармакова, Владимир Майзингер и другие артисты.

Как отметил актер Александр Анисимов, который предстает в образе Дженнаро де Сиа, об этой роли любой артист может только мечтать. "Он не просто режиссер, он еще и актер. Сцена репетиций, мне кажется, очень интересно написана, очень правильно, передает дух репетиций", - сказал актер журналистам.

Премьера спектакля состоится 1 марта 2024 года, предпремьерные показы пройдут 8 и 9 февраля.