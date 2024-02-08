Новосибирский музыкальный театр планирует отправиться в Белоруссию и Узбекистан

Постановкой, которую коллектив намерен показать на гастролях, предположительно будет спектакль-ревю "Оперетта навсегда!"

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Обладатель 15 премий "Золотая маска" Новосибирский музыкальный театр, отмечающий в этом году 65-летний юбилей, весной 2024 года планирует отправиться на гастроли в Белоруссию и Узбекистан. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Леонид Кипнис.

"Мне поступило предложение из Узбекистана приехать небольшим составом наших солистов, поучаствовать в театральном форуме Operetta.UZ, это примерно конец мая. Я думаю, мы с некоторыми нашими солистами съездим, кроме того, я очень рассчитываю, что мы сможем поучаствовать с одним из наших спектаклей в Днях Культуры Новосибирской области, которые пройдут в Минске в конце мая", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, постановкой, которую театр планирует показать на гастролях, предположительно будет спектакль-ревю "Оперетта навсегда!". Он представляет собой музыкальное обозрение по миру классической оперетты. Сольные арии, дуэты и ансамбли из оперетт "Летучая мышь", "Мистер Икс", "Баядера", "Марица" будут исполнены ведущими солистами, артистами хора, балета и симфонического оркестра.

Operetta.UZ - это международный форум музыкальных театров, который проводится Министерством культуры республики Узбекистан. Мероприятия форума проходят в Государственном театре музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана, а также во дворце искусств "Туркистон".

Как сообщалось ранее, власти Новосибирской области и Белоруссии в 2024 году планируют провести Год культурного обмена. Мероприятия будут в том числе посвящены сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Новосибирский музыкальный театр был создан в 1959 году. В репертуаре классические оперетты, музыкальные комедии, современные экспериментальные работы в жанре мюзикла. Коллектив театра получил 15 премий "Золотая маска", это рекорд среди региональных театров.