Город передал Театру "Санктъ-Петербургъ Опера" здание под вторую сцену

Здание на Большой Морской относится к числу вновь выявленных объектов культурного наследия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" получил от города вторую сцену. Ему передано в оперативное управление здание Дома культуры работников связи на Большой Морской, сообщила пресс-служба театра.

"Передача Дома культуры работников связи, осуществленная городом в максимально короткие сроки, позволяет подготовить эту площадку для осуществления репетиционного процесса ориентировочно к 2025 году", - рассказали в пресс-службе.

Здание на Большой Морской, 58, лит. А относится к числу вновь выявленных объектов культурного наследия "Дом культуры работников связи (бывшая Немецкая реформатская церковь)". На основании распоряжения правительства РФ оно было передано безвозмездно в собственность Санкт-Петербурга, а затем управление зданием было закреплено за театром.

Отмечается, что здание на Большой Морской с залом более чем на 300 мест является наиболее соответствующим специфике театра не только по месторасположению, но и по историко-архитектурным, интерьерным компонентам, которые являются особенностью и неотъемлемой составляющей образа "Санктъ-Петербургъ Оперы".

В театре напомнили, что губернатор Александр Беглов и художественный руководитель театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Юрий Александров обсудили возможность открытия второй сцены театра на встрече в Смольном в июле 2021 года. Было принято решение о подборе помещений, которые театр сможет использовать в качестве второй сценической площадки и позволят ему значительно увеличить количество зрителей, поскольку в настоящий момент "Санктъ-Петербургъ Опера" ограничена небольшим по вместительности залом - Особняк фон Дервиза на Галерной улице, дом 33, отметили в пресс-службе.

Государственный камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" был основан в 1987 году народным артистом России Юрием Александровым, который ставил спектакли в "Арена ди Верона", Метрополитен-опере, Ла Скала, в Большом и Мариинском театрах. Возглавляемый им театр показывал свои спектакли во Франции, Греции, Сербии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Польше, Азербайджане, Казахстане, Египте, Турции, Узбекистане, Таджикистане, ОАЭ.