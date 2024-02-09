Александринский театр покажет спектакль Валерия Фокина "Мейерхольд. Чужой театр"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Фокин представит свой новый спектакль "Мейерхольд. Чужой театр", посвященный 150-летию со дня рождения одного из крупнейших режиссеров ХХ века. Премьера состоится на Новой сцене Александринского театра, носящей имя Всеволода Мейерхольда.

"Хотелось не просто сделать спектакль о великом режиссере, а попробовать понять, как произошло, что этот блестящий, грандиозный путь закончился так, как он закончился. Трагедия Мейерхольда состояла в том, что ему очень сложно было соединить его понимание художественного с тем режимом и с теми задачами, которые режим в 30-е годы предъявил и поставил", - сказал Фокин на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

Побудительным мотивом к этому замыслу еще в 80-е годы послужило для Фокина знакомство со стенограммой общего собрания коллектива Государственного театра имени Мейерхольда (ГосТИМ) после публикации в газете "Правда" в декабре 1937 года разгромной статьи "Чужой театр". Это был сигнал к последующим драматическим событиям. В спектакль вошли фрагменты из той стенограммы. "Однако мы не документальную драму делаем, а это наша театральная фантазия на тему судьбы художника", - отметил режиссер.

В ткань спектакля вплетены сцены воспоминаний Мейерхольда, эпизоды его репетиций спектаклей "Ревизор" и "Дама с камелиями". Благодаря этому конфликт перестает быть бытовым и поднимается до обобщений, затрагивая извечные вопросы: взаимоотношения художника и власти, возможности компромисса между творческой необходимостью и человеческой справедливостью, меры ответственности художника перед самим собой и перед теми, кто пошел за ним.

В постановочную бригаду вошли сценограф Алексей Трегубов, композитор Иван Волков, музыкальный руководитель Иван Благодер. В роли Мейерхольда на сцену выйдет Владимир Кошевой.