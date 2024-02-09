В Москве пройдет фестиваль китайского Нового года

Основными площадками станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар, Новый Арбат и Московский зоопарк

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Москва впервые масштабно отметит китайский Новый год - фестиваль, посвященный этому празднику, откроется на разных городских площадках. Основными из них станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар, Новый Арбат и Московский зоопарк, сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Первое масштабное празднование китайского Нового года в российской столице станет историческим событием в рамках отношений двух стран и ознаменует юбилей их дипломатических связей - 75 лет. Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" включен в единый план основных мероприятий Годов культуры России - Китая", - говорится в сообщении.

Старт фестивалю будет дан в Камергерском переулке 9 февраля, перед горожанами выступят китайские коллективы. Они сыграют на барабанах и покажут танец дракона. В переулке также будет работать ярмарка с блюдами китайской кухни.

В пятницу вечером на центральных улицах города будет включена праздничная иллюминация, жители смогут полюбоваться световыми арками и традиционными фонариками, на Тверском бульваре можно пройти через тоннель в красно-золотой цветовой гамме, а возле памятника К.С. Станиславскому и В.И. Немировичу-Данченко - увидеть пагоду, расписанную китайской акварелью. На куполе флагманского туристско-информационного центра в парке "Зарядье" и медиафасаде Останкинской башни появятся китайские орнаменты и изображения драконов.

Также желающие смогут принять участие в различных мастер-классах: в Камергерском переулке можно будет научиться китайской живописи и каллиграфии. На Тверской площади гостям предложат познакомиться с чайной культурой Китая, а также пригласят узнать о традиционной китайской живописи и письменности. В пятницу в 18:00 здесь состоится урок по созданию национального аксессуара - китайского бумажного веера.

В торговых шале на Тверской площади будут продавать сувениры - горожане смогут приобрести изделия из дерева, фигурки драконов, китайский чай. Также можно будет попробовать традиционные блюда, которые готовят к праздникам в Поднебесной: утку по-пекински, блинчики из рисовой муки и домашнюю лапшу. А на Новом Арбате научат играть в го - старинную настольную игру, которая помогает развить логику и учит стратегически мыслить.

Китайский Дед Мороз и рассказы о животных

Московский зоопарк в честь праздника подготовил образовательную программу, посвященную фауне Китая, и специальные творческие мастер-классы. Попасть в зоопарк с 9 по 11 февраля включительно можно бесплатно, переодевшись в костюм панды, такая же возможность будет у всех Екатерин, поздравивших тезку - малышку-панду Катюшу - с первым в ее жизни китайским Новым годом.

На ВДНХ 10 февраля для гостей запланирована серия бесплатных мастер-классов по оздоровительным практикам цигун, а также театрализованное представление с 18-метровым драконом под сопровождение китайских барабанов. А на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ в рамках празднования китайского Нового года 10 февраля пройдет световое шоу в золотисто-красных цветах, также гостей ждут танцевальные и акробатические шоу с участием профессиональных китайских спортсменов, показательные выступления по восточным единоборствам. Кроме того, жителей и гостей города ждут ярмарка в отеле китайской гостиничной сети Soluxe Hotel Moscow и другие события.

В Московскую усадьбу зимнего волшебника 10 февраля на празднование китайского Нового года приедет Китайский Дед Мороз Шань Дань Лаожен. Как рассказали ТАСС в пресс-службе усадьбы, посетители смогут принять участие в мастер-классах по каллиграфии и китайской живописи, увидеть китайскую чайную церемонию, выступления мастеров искусства ушу, а центральным местом празднования станет главная сцена, на которой пройдут выступления китайских и российских танцевальных и вокальных коллективов.