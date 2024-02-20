В Калининграде музей Иммануила Канта откроют после ремонта в ночь на 22 апреля

Открытие обновленной экспозиции приурочили к 300-летию со дня рождения философа

КАЛИНИНГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Музей Иммануила Канта в Кафедральном соборе на острове, носящем имя философа, откроется в Калининграде после ремонта в ночь с 21 на 22 апреля. Открытие обновленной экспозиции приурочили к 300-летию со дня рождения Канта, сообщила ТАСС пресс-секретарь собора Яна Лутченко.

Ремонт в музее был начат в августе 2023 года с двух залов. С 9 января текущего года весь музей закрыт на обновление экспозиции.

"Обновленная экспозиция откроется в ночь с 21 на 22 апреля музейно-просветительским проектом, посвященным Имманилу Канту. Мероприятие пройдет с 22:00 21 апреля до 00:00 22 апреля, время выбрано специально, чтобы встретить день рождения философа", - рассказала Лутченко.

В ночь открытия в музее представят коллекционную медаль, выпущенную ограниченным тиражом к 300-летию Иммануила Канта, пройдет презентация книги кандидата философских наук, научного сотрудника ОНК "Институт образования и гуманитарных наук" Балтийского федерального университета (БФУ) Валентина Балановского "Кант. Просто", изданной Кафедральным собором. Состоится лекция "Музыка Канта" одного из самых известных музыковедов России, кандидата искусствоведения, пианиста группы OQJAV, главного редактора журнала "Музыкальная академия" Ярослава Тимофеева. Лекция была подготовлена специально к 300-летию философа, добавила собеседница агентства.

Музей Иммануила Канта расположен в башенной части Кафедрального собора XIV века, воссозданного в Калининграде после Второй мировой войны. Был открыт в 1998 году. Экспозиционное пространство разместилось на трех этажах. Первый этаж музея посвящен истории острова Кнайпхоф (ныне остров им. Иммануила Канта), на котором находится собор. На втором этаже находится реконструированная Валленродтская библиотека. В соседнем зале представлена нумизматическая коллекция - собрание печатей Кенигсберга (ныне Калининград), медали, значки и коллекция исторических и современных денежных знаков. Последний этаж рассказывает о жизни и окружении Иммануила Канта. В одном из залов хранится копия посмертной маски философа.

В обновленной экспозиции будут представлены прижизненные издания трудов Иммануила Канта, мультимедийные инсталляции. Всего в нее включены около 2 тыс. экспонатов, рассказала Лутченко. Общая сумма средств, вложенных в ремонт музея, составила 22 млн рублей. Из них 35% - это целевая субсидия областного правительства, 5% - средства гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина, 60% - собственные деньги собора, уточнила она.

О Канте

Иммануил Кант, родоначальник немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге (ныне Калининград). Учился в университете Альбертина, являлся его профессором и почти никогда не покидал город. Выдвинул гипотезы о существовании других галактик, образовании Солнечной системы из газового облака, доказал замедление суточного вращения Земли. Автор трудов "Критика чистого разума", "Критика практического разума" и других. Кант также является известным географом, ему присвоено звание почетного члена Российской академии наук - в том числе и за лекции по географии. Умер Кант 12 февраля 1804 года, был похоронен у Кафедрального собора в Кенигсберге (ныне Калининград).

В 2024 году по указу президента России Владимира Путина отмечается 300-летие со дня рождения философа Иммануила Канта (22 апреля 1724 года - 12 февраля 1804 года). Центральное событие, приуроченное к этой дате, Международный Кантовский конгресс, который пройдет в Калининграде с 22 по 24 апреля.