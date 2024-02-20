Эрмитаж представит гравюры Альбрехта Дюрера в Екатеринбурге

Экспозиция начнет работу 10 апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Резцовые гравюры и ксилографии немецкого художника Альбрехта Дюрера из собрания Государственного Эрмитажа представят 10 апреля в центре "Эрмитаж-Урал " в Екатеринбурге. На выставочном проекте можно будет увидеть работы из его крупнейших серий "Апокалипсис", "Страсти Христовы", передает корреспондент ТАСС с презентации выставочного плана Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

"Это наш главный шлягер, большая выставка, которая откроется уже этой весной. <...> Мы хотели показать Дюрера как можно больше и как можно дольше", - подчеркнул директор музея Никита Корытин.

Всего представят более 280 работ, уточнили ТАСС в музее. Выставка будет работать до 15 сентября.

Также в этом году музей представит выставку экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа, посвященную искусству оружия Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии, Кавказа XVI-XIX веков - авторы проекта рассмотрят различные типы вооружения, их эволюцию, особенности декорирования, материалы и технику. Познакомиться с ней можно будет с 5 октября до 9 марта.

В ноябре в Музее ИЗО впервые в одном выставочном пространстве можно будет увидеть работы Кузьмы Петрова-Водкина и его ученика Павла Голубятникова - всего около 90 экспонатов из собраний Государственного русского музея, Екатеринбургского и Нижнетагильского музеев изобразительных искусств. Как отмечают в музее, это первый подобный проект в Екатеринбурге, рассматривающий двух этих художников в диалоге, сопоставлении произведений.

В этом году музей расскажет гостям о знаковых реставрационных работах - в рамках проекта "В новом свете" в основные экспозиции будут включены произведения из фондов после работы над ними экспертов. Первая картина, "На стройке Уралмаша" 1932 года руки Самуила Адливанкина, уже заняла свое место в экспозиции отечественного искусства XX века.