Русский драмтеатр в Дагестане откроет первую в регионе профессиональную детскую студию

Занятия начнутся в сентябре 2024 года

МАХАЧКАЛА, 20 февраля. /ТАСС/. Республиканский русский драматический театр имени Максима Горького в Махачкале откроет первую в Дагестане профессиональную детскую студию, где дети будут обучаться театральному искусству. Занятия начнутся в сентябре и будут длиться девять месяцев, сообщил журналистам руководитель театра Тимур Магомедов.

"У нас с сентября месяца заработает детская студия <...>, которая будет давать возможности дагестанским детям самореализовываться. Вместе с профессиональными актерами они будут учиться на протяжении девяти месяцев", - сказал Магомедов.

Как уточнили ТАСС в театре, ранее в регионе открывались только частные детские театральные студии. Профессиональная студия при государственном театре откроется в республике впервые.

В студии будут обучаться дети до 17 лет, их разделят на три группы по возрасту. Они будут обучаться сценической речи, движению и актерскому мастерству. Также ребята обучатся мастерству у художников по свету и звукорежиссеров. Проект будет реализован на средства выигранного театром гранта.