Ансамбль "Лезгинка" представит культуру Дагестана в ОАЭ

Коллективы ОАЭ также в 2024 году посетят международный фестиваль традиционной культуры "Горцы" в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 20 февраля./ТАСС/. Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" представит культуру республики в Объединенных Арабских Эмиратах. Коллективы ОАЭ также в 2024 году посетят международный фестиваль традиционной культуры "Горцы" в Дагестане, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Дагестана.

"Ансамбль "Лезгинка" в этом году представит культуру Дагестана в Объединенных Арабских Эмиратах. Такая договоренность была достигнута в ходе посещения делегации ОАЭ нового Дома танца коллектива. <...> Также планируется участие арабских коллективов в Международном фестивале традиционной культуры "Горцы" в 2024 году в Дагестане", - сказал собеседник агентства.

Как рассказала министр культуры Дагестана Зарема Бутаева, у республики богатейшее культурное наследие, прекрасные хореографические и вокальные коллективы.

"Конечно хочется, чтобы больше жителей ОАЭ познакомились с дагестанской культурой. У нас богатейшее культурное наследие, прекрасные хореографические и вокальные коллективы, широко представлена профессиональная академическая культура",- отметила Бутаева.

В эти дни в республике пребывает делегация из ОАЭ. Глава региона Сергей Меликов провел встречу с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с директором Университета гуманитарных наук им. Мухаммеда бин Заида, доктором Халифом Мубарак Аз-Захири.

В рамках визита делегации провели экскурсию и по новому зданию ансамбля "Лезгинка".