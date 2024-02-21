В Филармонии имени Шостаковича пройдет российская премьера сочинения Луиджи Ноно

Дирижером концерта выступит Ярослав Забояркин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Филармония имени Дмитрия Шостаковича отметит 100-летие со дня рождения итальянского композитора-авангардиста Луиджи Ноно (1924-1990) российской премьерой его сочинения "Эпитафия 2 Федерико Гарсиа Лорке" для флейты и камерного оркестра. Премьера войдет в программу "Три великих венецианца", включающую также музыку Антонио Вивальди и Томазо Альбинони, сообщили в пресс-службе Филармонии.

"Эпитафия 2 Федерико Гарсиа Лорке" - одна из трех эпитафий, посвященных погибшему в 38 лет испанскому поэту. Она предваряется заголовком из стихотворения "Погребальный плач по Игнасио Санчесу Мехиасу" - знаменитому тореадору, другу Лорки, смертельно раненому на арене: "Льется кровь его, как песня". Ноно воссоздает в звуках атмосферу текста, используя солирующую флейту и поручая развернутые сольные фрагменты другим оркестровым инструментам", - рассказали в пресс-службе.

Премьеру представят Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России под управлением Ярослава Забояркина и флейтистка Марианна Мурзина.

Концерт войдет в программу абонементного цикла "Классика. Новое" с охватом музыки от эпохи барокко до наших дней. В июньской программе петербургский композитор Настасья Хрущева представит новое сочинение для симфонического оркестра, написанное по заказу Филармонии.