В РНБ пройдет онлайн-форум школьных военно-патриотических музеев Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Онлайн-форум школьных военно-исторических и военно-патриотических музеев Санкт-Петербурга откроется в Российской национальной библиотеке (РНБ). Акция приурочена ко Дню защитника Отечества и 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, сообщила пресс-служба библиотеки.

"Школьники узнают о том, как найти достоверную информацию о Великой Отечественной войне с помощью информационно-библиографического отдела РНБ, об эвакуации книжных и музейных фондов РНБ в военные годы, о батальном жанре в материалах отдела эстампов и фотографий", - рассказали в пресс-службе.

В рамках форума пройдет круглый стол с участием представителей школьных музеев "Современные уроки мужества в школе" - о практике проведения занятий, нацеленных на воспитание патриотизма и интереса к истории России.

В Санкт-Петербурге насчитывается более 190 школьных музеев. Многие из них посвящены подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Школьные музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже несколько лет являются партнерами музейно-выставочного центра "Россия - моя история" в рамках проекта "Расскажи мне о войне".

В настоящее время партнерство вышло на новый уровень, и экспонаты школьных музеев стали частью масштабной экспозиции "За Ленинград!". Среди активистов этого движения - МуZей "Десант памяти. Лиговский рубеж" 217-й школы, Музей "Юнги Северного флота", основанный в лицее №369 Красносельского района ветеранами-юнгами Соловецкой школы, Народный музей "А музы не молчали…" школы № 235 имени Дмитрия Шостаковича, где собраны, в частности, реликвии участников блокадной премьеры Ленинградской симфонии.