Умер режиссер советских мультфильмов Владимир Самсонов

Ему было 87 лет

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Режиссер советского мультфильма "Очень синяя борода" (1979) Владимир Самсонов умер на 88-м году жизни. Об этом во вторник сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков в своем Telegram-канале.

"Сегодня скончался режиссер Владимир Самсонов. Он был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов", - написал Капков.

Режиссер, сценарист, художник Владимир Самсонов родился в Уссурийске в 1936 году. Окончив ВГИК, он снял свои первые работы на "Союзмультфильме". Он стал режиссером мультфильмов "Старая игрушка" (1971), "Мы с Джеком" (1973), "Здесь могут водиться тигры" (1989), автор заставки к телепередачи "Спокойной ночи, малыши!", использовавшейся в 1986-1994 годах.