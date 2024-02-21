В Нижнем Новгороде открылась выставка Натальи Нестеровой

В экспозицию включили 45 живописных произведений художницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Более 40 работ художницы Натальи Нестеровой представили в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ). В экспозицию вошли произведения из музейного фонда РОСИЗО, собрания семьи художника и частных коллекций, передает корреспондент ТАСС.

"И для нашего музея и, думаю, для города, как культурной столицы - это по-настоящему важное и значимое событие, потому что Наталья Нестерова - это тот художник, чье имя уже давно вписано в разряд классиков, ее стиль очень хорошо узнаваем во всем многообразии современной живописи. У нее яркая индивидуальность, затрагиваются глубокие темы. Ее творчество - это интереснейшее явление в русской культуре", - сказал на открытии гендиректор НГХМ Роман Жукарин.

Экспозиция включает 45 живописных произведений - это как ранние работы 1960-1970-х годов, так и наиболее знаковые поздние произведения. Как рассказала ТАСС один из кураторов выставки, искусствовед Дина Иващенко, в залах НГХМ, где выставлены работы классиков Ильи Репина и Василия Сурикова, картины Нестеровой смотрятся естественно.

"Это живопись разных периодов ее творчества - есть совсем ранние вещи, есть вещи, созданные в последние годы ее жизни. Здесь представлены основные темы, которые характеризуют и творческий мир. Основные миры Натальи Нестеровой - это и парки, аттракционы, люди с моря, где она проводила много времени в творческих домах с поездками от Союза художников. <…> Это вся наша советская страна, где она вдохновлялась и рассказывала о таком сокровенном мире", - сказала Иващенко.

Она обратила внимание на то, что работы Нестеровой с 80-х годов XX века очень востребованы на выставках за рубежом - не только в Европе, но и в Южной Америке, Северной Америке и в Азии.

Гендиректор РОСИЗО Ольга Галактионова отметила, что участие в выставке на площадке в нижегородском кремле - огромная честь для выставочного комплекса. "Для нас также важно, что это выставка продолжение проекта, который был на территории РОСИЗО. У нас это была одна из самых посещаемых выставок в истории", - рассказала она.

О художнице

Нестерова родилась в творческой семье московских архитекторов. Получила академическое образование в Московском государственном художественном институте им. В.И. Сурикова у таких мастеров отечественного искусства, как Дмитрий Жилинский и Алексей Грицай. Оторваться от реалистичной традиции и сформулировать собственный стиль ей помогла присущая с детства любовью к искусству русского авангарда и интерес к европейской живописи из коллекции Щукина и Морозова.