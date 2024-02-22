В Калининграде открылся фестиваль духовой музыки "Музыка ветра"

Его участниками стали более 30 флейтистов

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. В Калининграде открылся второй фестиваль духовой музыки "Музыка ветра", сообщила ТАСС кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель проекта Ирина Стачинская.

"Фестиваль духовой музыки "Музыка ветра", который Калининград принимает второй раз, в течение четырех дней предоставляет поистине уникальную возможность калининградцам и гостям янтарного края погрузиться в мир духовой музыки для флейты, которую исполнят российские звезды флейтового искусства", - сказала она, добавив, что идеи фестиваля направлены, прежде всего, на эстетическое воспитание молодежи.

На фестиваль, где приоритет отдан флейте, приехали 29 исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Череповца, других российских регионов, а также ведущие российские музыканты. В программе - мастер-классы таких музыкантов, как солист оркестра Мариинского театра Денис Лупачев, лауреат международных конкурсов Зоя Вязовская, дипломант международного конкурса Ксения Авраменко и другие, которые и открыли музыкальный праздник. Флейтист и мастер их изготовления Алексей Исаев привез в Калининград выставку инструментов от мастерской Flute Tuning.

Мастер-классом для участников фестиваля станут и концерты звезд флейтового музыкального искусства, которые пройдут в одном из храмов города и Калининградской областной филармонии имени Е.Светланова. Виртуозы флейты Ирина Стачинская, Зоя Вязовская, Денис Лупачев, Ксения Авраменко, а также признанный мастер органа титулярный органист Кафедрального собора на острове Канта в Калининграде Евгений Авраменко представят программу из шедевров барочной музыки в переложении для ансамбля духовых инструментов. Специальный гость фестиваля и участник концертов - солист Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова, заслуженный артист России Станислав Катенин.

В их исполнении прозвучат, в частности, сочинения в переложении для флейт Георга Генделя, Жан-Мари Леклера, одно из самых известных произведений великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха "Чакона", соната ми-минор для флейты и органа, написанная королем Пруссии Фридрихом Великим, который, как утверждают историки, более всего любил музыку, а также других композиторов.