В Туле начались гастроли Центра театра и кино Никиты Михалкова со спектаклем "12"

Билеты на спектакль были раскуплены полностью на оба показа

ТУЛА, 22 февраля. /ТАСС/. Двухдневные гастроли Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова начались в Туле. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора Тульского академического театра драмы имени М. Горького Алексей Емельянов.

"На нашей сцене сегодня начались гастроли Центра театра и кино Никиты Михалкова. У зрителей повышенное внимание к ним, в зале, а он у нас на 770 мест, билеты на спектакль "12" были раскуплены очень быстро на оба дня показов, свободных мест нет", - сказал Емельянов.

В спектакле участвуют Никита Михалков, Николай Бурляев, Сергей Степанченко, Владимир Долинский и другие актеры. По сюжету пьесы 12 присяжных решают, виновен ли чеченский мальчик в убийстве приемного отца. Поначалу решение кажется им однозначным, но находится человек, который первым решается высказать противоположную точку зрения.

Пьесу Михалков написал вместе с драматургами братьями Пресняковыми. Премьера спектакля "12" состоялась в апреле 2021 года на Исторической сцене Большого театра.