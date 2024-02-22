В центре Парижа открылась выставка российского художника Георгия Шишкина

В экспозиции представлены работы, созданные начиная с первой половины 1990-х годов

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Выставка "Между небом и землей" российского художника Георгия Шишкина открылась в галерее Schwab Beaubourg в центре Парижа, передает корреспондент ТАСС.

"Здесь около 20 картин, хотя в галерею я привез почти в два раза больше, - рассказал Шишкин. - В ходе выставки часть картин будет меняться".

В экспозиции, посвященной 50-летию творческой деятельности художника, представлены работы, созданные начиная с первой половины 1990-х годов. "Есть картины, относящиеся к 1991, 1992 и 1994 годам, когда я начал цикл, посвященный России. Я назвал его "Русские сны", - отметил художник.

Приехав в Париж в середине 1990-х годов, Шишкин почувствовал, что должен сосредоточиться на показе русского образа миру. "Во всех моих работах я стремился уйти от материальности и прикоснуться к духовному наполнению", - рассказал он. "Я долгое время занимался пейзажами, природой, но в какой-то момент перешел к человеку в этой природе. И прежде всего к образу женщины - хранительницы вековых традиций", - добавил собеседник агентства. Его моделью в том числе была Наталия Шаховская, дочь профессора князя Дмитрия Шаховского. "На многих моих работах появляется образ моей супруги Татьяны", - сказал Шишкин.

Особое место в экспозиции занимает триптих "Посвящение Пушкину". Работа над ним началась со случайного наброска великого поэта на листе картона. "Следующей ночью мне приснился сон, что я вижу над Пушкиным два крыла. Утром я поставил рядом два картона, и герои его произведений стали появляться как будто сами, словно они уже были на полотне и их нужно было лишь явить миру. Там появился и Петр Первый, и Евгений Онегин, и Моцарт из "Маленьких трагедий", и многие другие", - рассказал художник.

О художнике

Шишкин родился в 1948 году в Свердловске. В 10 лет поступил в художественную школу, которую закончил с отличием. Затем он поступил в Свердловский архитектурный институт (сейчас Уральский архитектурно-художественный университет), где преподавали ведущие художники Урала.

Первая персональная выставка Шишкина состоялась в 1981 году в Свердловске. В 1985 году Шишкин вступил в Союз художников СССР, с 1987 года начался период выставок в Москве. В 1989 году он был приглашен для участия в международной выставке в Гамбурге. В 2017 году состоялась персональная выставка Шишкина "Русские сны" в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Среди его работ портреты Иннокентия Смоктуновского, Юрия Соломина, Жана Марэ, Жерара Депардье, Инны Чуриковой, князя Монако Альбера II и потомков российского полководца генерала Михаила Барклай де Толли. С начала XXI века Шишкин принимает участие в благотворительных акциях в пользу детей России. Вырученные средства поступают для обеспечения медицинских учреждений Санкт-Петербурга современным оборудованием, в том числе электронными томографами.

Выставка Шишкина продлится до 9 марта.