Фильм "Мальвина" с Ивлеевой в главной роли находится в постпродакшне

Дата проката картины пока не определена, сообщил источник

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Фантастическая комедия о детских травмах и воображаемых друзьях "Мальвина" с блогером Анастасией Ивлеевой в главной роли находится в постпродакшне, дата проката фильма пока не определена. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к производству картины.

"Постпродакшн идет", - сказал собеседник агентства. Речь, в частности, о работе над графикой и финальном монтаже. Дата проката будет объявлена позже.

Ранее прокат кинокартины анонсировался на 28 марта 2024 года. О начале работы над фильмом компания "Марс медиа" совместно с онлайн-кинотеатром Kion объявили в июле 2023 года. Кроме Анастасии Ивлеевой, в картине снимались Марина Васильева, Никита Ефремов и Сауле Юсупова. Режиссер фильма - Дарья Чаруша, известная по картине "Марафон желаний".

По сюжету главная героиня Вася (Васильева), которая была очень талантливым ребенком, чувствует себя совершенно потерянной в 30 лет. Ее жизнь рушится. На помощь приходит воображаемая подруга из детства - Мальвина (Ивлеева) - девушка с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Режиссер фильма называет его "городской сказкой". Ивлеева, сыгравшая главную роль в сериале "Монастырь", признавалась, что ее новая героиня "не боится сказать прямо то, что думает, и всегда называет вещи своими именами".

21 декабря 2023 года Анастасия Ивлеева организовала "голую вечеринку" в клубе "Мутабор", в которой приняли участие многие медийные люди. Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал иск на 1 млрд рублей к Ивлеевой и $1 млрд к МТС за организованную блогером вечеринку.